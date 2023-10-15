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Hatay'da Sağanak Yağış: Yollar Göle Döndü, Ev ve İş Yerleri Su Bastı

HATAY'ın İskenderun ile Payas ilçelerinde sağanak etkili oldu; yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren kentin kuzey kesimlerindeki ilçelerde sağanak etkili oldu. Bazı caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Sağanağın etkisi gündüz hafiflerken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.