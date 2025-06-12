Hatay'da Nadir Görülen Ak Pelikan Tek Başına Görüntülendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan sahilde tek başına beslenen bir ak pelikan dikkat çekti. Nadir görülen bu pelikanın göç yolunda sürüsünden ayrıldığı düşünülüyor.
GÖÇMEN kuşların göç yolu üzerinde bulunan Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde bir ak pelikan, tek başına beslenmeye çalışırken görüntülendi.
Avrupa'nın güneydoğusundan Asya'ya yayılan bölgede ve Afrika'da bataklıklarda ve sığ göllerde yaşayan ak pelikanın tek başına sahilde beslenmesi dikkat çekti. Bölgede nadir görülen ak pelikanın, göç yolunda, içinde bulunduğu sürüden ayrılmış olabileceği belirtildi. Sahilde yürüyüş yapanlar da pelikanı rahatsız etmemek için özen gösterdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam