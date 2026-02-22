Haberler

Samandağ'da Hristiyanlar Merfeğ Yortusu'nu Karnaval Coşkusuyla Kutladı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hristiyan vatandaşlar, Merfeğ Yortusu kapsamında renkli kostümlerle karnaval coşkusu yaşadı. Etkinlikler mahalle sakinlerinin ev ev gezmesiyle devam etti.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Merfeğ Yortusu kapsamında Hristiyan vatandaşlar karnaval coşkusu yaşadı. Maskeler ve renkli kostümler giyen mahalle sakinleri, sokaklarda dolaşarak ev ev gezdi.

Hristiyan geleneğinde Paskalya öncesindeki 50 günlük oruç döneminin başlangıcını simgeleyen Merfeğ Yortusu öncesinde Cemal Gürsel Mahallesinde etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar ve gençler kapıları çalarak mahalle sakinleriyle bayramlaştı. Vatandaşlar ise gelen misafirlere çeşitli ikramlarda bulundu.

Yortu sonrasında başlayacak oruç döneminde hayvansal ürünlerin tüketilmediği belirtilirken, Merfeğ'in bölgede hem dini hem de kültürel bir gelenek olarak uzun yıllardır yaşatıldığı ifade edildi. Etkinlikler gece geç saatlere kadar renkli görüntülere sahne oldu.

Mahalle Sakini Meryana Taş (78), "Eskiden küçükler gezerdi, şimdi büyükler de katıldı, çok güzel oluyor. Yüzyıllardır mahallede kutluyoruz, evleri gezip kutlama yapılıyor. Paskalya orucu öncesi bir karnaval dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
