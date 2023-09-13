Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yol ise araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Hatay'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Öte yandan, ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı. - HATAY