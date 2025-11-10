Hatay'da İki Sansar Birbirini Temizlerken Görüntülendi

HATAY'da birbirini temizleyen iki sansar, Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nun güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İki sansarın bakım saati. Gündüzleri dinlenen geceleri hareketlenen sansarlar, bu kez Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonumuzun güvenlik kameralarına takıldı. Birbirlerini özenle temizleyerek hem tüy bakımı yapıyor hem de aralarındaki bağı güçlendiriyorlar. Doğanın içinde sevgi, bazen böyle sessiz ve kendiliğinden ortaya çıkıyor" denildi.

