Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına sonucu batan balıkçı teknesi dalgıç ekipleri müdahalesi ile karaya çıkarıldı.

Hatay'da fırtınada batan tekne karaya çıkarıldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına sonucu batan balıkçı teknesi dalgıç ekipleri müdahalesi ile karaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 2 gün yaşanan fırtına ve lodos nedeniyle balıkçı teknesi battı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından batan teknenin denizden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Barınakta yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerine bağlı dalgıçların müdahalesi ve vinç yardımıyla tekne karaya çıkarıldı.