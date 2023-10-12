Hatay'da depremzedeler için kurulan konteyner kente aileler yerleşmeye başladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, depremzedeler için kurulan 111 konteynerlik kente aileler yerleşmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, Doğan Holding ve UNICEF'in katkılarıyla oluşturulan konteyner kentte, kadınlara destek verilmesi için tasarlanan iki 'mor yerleşke' ve sosyal donatılar bulunuyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, depremzedeler için kurulan 111 konteynerlik kente aileler yerleşmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesince, Doğan Holding ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) katkılarıyla Nardüzü Mahallesi'nde oluşturulan konteyner kentin kurulumu tamamlandı.

Kadınlara destek verilmesi için tasarlanan iki "mor yerleşke", çamaşırhane ve oyun parkının da bulunduğu yaşam alanına, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen aileler yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Konteyner Kent Koordinatörü Reşat Çağlar, açılış töreninde, 111 konteynerlik kentin kurulumunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Candan Fetvacı da afetzedeler için sosyal donatılar oluşturulduğunu belirterek, "Burada, kadınların her türlü ihtiyacına yardımcı olmak, psikolojik, çocuk bakımı ve sağlık desteği için iki 'mor yerleşke' de yapıldı. Resim ve müzik dersleri, film gösterimi için sosyal alanlar hazırladık." dedi.

Açılış törenine, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de katıldı.