Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, 6 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmaları kent merkezi ve bazı ilçelerde devam etti. İşlemlerin ardından çıkan molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

Hatay'da depremden etkilenen 6 bina kontrollü olarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet ve Küçükdalyan mahalleleri ile Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.