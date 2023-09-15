Hatay'da deprem hasarlı apartman kontrollü şekilde yıkıldı

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 7 katlı Fitnat Köylü Apartmanı, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

HATAY'da, depremlerde ağır hasar alan 7 katlı Fitnat Köylü Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda kentin en fazla hasar alan bölgelerinden Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki 7 katlı Fitnat Köylü Apartmanı'nın da yıkım çalışması başladı. İş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından apartmanın yıkım işlemi, kontrollü bir şekilde tamamladı.