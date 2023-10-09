Hatay'da etkili olan şiddetli yağış, bazı bölgelerde dere yataklarının taşmasına neden oldu. Arsuz ilçesinde şiddetini arttıran yağış nedeni ile tarım arazileri ile bahçeler zarar gördü. Arsuz Pirinçlik ve Arpaderesi Mahallerinde yağış nedeniyle yağmur suları, sele döndü. Tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı. Dere yataklarını dolduran sel suları, denize aktı. Yağış hayatı felç ederken, etkisini kaybetti.

Hatay'da aşırı yağış dere yataklarının taşmasına neden oldu

Hatay'da aşırı yağış dere yataklarının taşmasına neden oldu

HATAY - Hatay'da etkili olan şiddetli yağış, bazı bölgelerde dere yataklarının taşmasına neden oldu.

Arsuz ilçesinde şiddetini arttıran yağış nedeni ile tarım arazileri ile bahçeler zarar gördü. Arsuz Pirinçlik ve Arpaderesi Mahallerinde yağış nedeniyle yağmur suları, sele döndü. Tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı. Dere yataklarını dolduran sel suları, denize aktı. Yağış hayatı felç ederken, etkisini kaybetti.