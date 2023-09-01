Hatay'da 7 köpeğin zehirlenerek telef edildiği iddiası
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, mahalle halkı tarafından bakılan 7 köpeğin zehirlenerek telef edildiği öne sürüldü. Sutaşı Mahallesi'nde zehirlendiği ileri sürülen 5 köpek vatandaşlar tarafından tele olmuş halde bulundu. Mahalle halkı 7 sokak köpeğinin telef edildiğini öne sürerek tepki gösterdi.
Hatay'da 7 köpeğin zehirlenerek telef edildiği iddiası
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, mahalle halkı tarafından bakılan 7 köpeğin zehirlenerek telef edildiği öne sürüldü.
Sutaşı Mahallesi'nde zehirlendiği ileri sürülen 5 köpek vatandaşlar tarafından tele olmuş halde bulundu. Mahalle halkı 7 sokak köpeğinin telef edildiğini öne sürerek tepki gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Yaşam