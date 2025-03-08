Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

İki aile arasındaki kavgada silahlar çekildi: 3 ölü, 5 yaralı
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti

AK Partili meclis üyesine yapılanlar CHP'yi de rahatsız etti

Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya'dan haber var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ses yarışmasıyla tanınan ve 9 yıl önce ağır bir saldırı sonucu yaralanan Mutlu Kaya, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu merak edilen Kaya, Instagram hesabından bir açıklama yaparak, "Çok şükür daha iyiyim" ifadelerini kullandı.

Ses yarışmasıyla tanınan ve 9 yıl önce eski erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Yaşama azmiyle dikkat çeken Kaya, yeni şarkısını çıkarmanın mutluluğunu yaşarken, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılması sevenlerini korkuttu.

Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya'dan haber var

SEVENLERİNİ KORKUTTU

Mutlu Kaya'nın Instagram hesabından yapılan bir paylaşımda, "Değerli arkadaşlar, kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz." ifadeleri yer aldı. Bu mesaj sonrası sağlık durumu merak konusu olan Kaya, günler sonra sessizliğini bozdu.

"ÇOK ŞÜKÜR DAHA İYİYİM"

Hastanede tedavi gören Mutlu Kaya, Instagram hesabından bir açıklama yaparak takipçilerine müjde verdi. Sevenlerinin dualarına teşekkür eden Kaya, "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz. Az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim." dedi. Kaya, pazar günü canlı yayın açarak takipçileriyle buluşacağını da duyurdu.

Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya'dan haber var

Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya'dan haber var
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
img

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
img

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an
img

AK Partili meclis üyesine yapılanlar CHP'yi de rahatsız etti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHaci Taştan:

Birakin artik mutlu kaya, vb olaylari sadece siz merak ediyirsunuz. Millet ekonomik kırizle bogusuyor kafasini kaldiramiyor. Bu ulkede yasayan her insan ozellikle son 5 yilda ne sikintilarka bogusuyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

Rana'nın öldüğü mahallede halk öfkeli: Köpekleri biz öldüreceğiz
CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
Ancelotti'nin sildiği Arda Güler için sürpriz karar! Başkan olaya dahil oldu

Ancelotti'nin sildiği Arda için sürpriz karar
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.