Hassa Belediyesi Konteyner Kentte Yaşam Şartlarını İyileştiriyor

Hassa Belediyesi, Kahramanmaraş depremlerinden sonra evsiz kalan insanların yaşadığı konteyner kentlerde yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hassa Belediyesi'ne bağlı Akbez Konteyner Kentteki vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için 'parke taşı' çalışması yapıldı.

Hassa Belediyesi konteyner kentlerdeki yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş depremlerinden sonra birçok insan evsiz kaldığı için konteynerlerde yaşamaya devam ediyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde ilçe halkı konteynerlerde yaşamlarını sürdürürken Hassa Belediyesi'nin hizmetleri devam ediyor. Hassa Belediyesi'ne bağlı Akbez Konteyner Kentteki vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için "parke taşı" çalışması yapıldı.

Belediyenin yaptığı çalışmalardan konteyner kentteki vatandaşlar memnun kaldı. - HATAY