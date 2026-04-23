Hasankeyf'te Üniversite Öğrencilerinden Kano ve SUP Etkinliği

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde üniversite öğrencileri ve akademisyenler, Dicle Nehri'nde kano ve SUP (Stand Up Paddle) etkinliği yaptı. Etkinlik, tarihi ilçe manzarası eşliğinde dronla kayda alındı.

Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip Hasankeyf'te bir araya gelen üniversite öğrencileri ve akademisyenler, Doğa Sporları ve Kamp dersi kapsamında Dicle Nehri'nde kano ve SUP (Stand Up Paddle) etkinliği yaptı. Etkinliğe, dersi alan öğrencilerin yanı sıra Doğa Sporları Topluluğu ve Su Sporları Topluluğu üyeleri de katıldı. Organizasyonla öğrencilerin hem su sporları deneyimi kazanması hem de Hasankeyf'in tarihi ve doğal değerlerine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı. Hasankeyf'in tarihi dokusu ile Dicle Nehri üzerinde gerçekleştirilen etkinlik, dronla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı