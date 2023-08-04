Hamur işlerini süsleyen çörek otunu bir de böyle deneyin! Yağ yakıyor, kabızlığı gideriyor

Çörek otu tuzlu hamur işlerinin olmazsa olmaz süslerinden birisi haline geldi. Börek, poğaça, kurabiye gibi besinlere kattığı lezzetle bilinen çörek otunun zayıflamak için birebir olduğunu kimse bilmiyor. Kabızlığı giderici etkisiyle mide sorunlarına da iyi gelen çörek otuyla yapabileceğiniz karışımlar ve sağlıklı tarifler!

Ev hanımlarının baharatlık takımlarından eksik olmayan çörek otu sağlıklı besinler için alternatif oldu. Hemen hemen tüm tuzlu hamur işlerine yakışan lezzetli çörek otu toz halde bile kullanılıyor. Diyet listelerinde kendisine yer bulan çörek otunu mide sorunları için da kullanabilirsiniz.

Çörek otu genellikle sofralara çeşit katmak için kullanılıyor. Fırında yapılan hemen hemen tüm yemeklerin üzerine serpilebiliyor. Ayırt edici lezzeti ve kokusuyla özellikle börek ve poğaça gibi hamur işlerini yiyenlerin dikkatini çekiyor.

KABIZLIĞI GİDERİYOR

Çörek otu günümüzde sağlıklı besin alternatiflerinin bir parçası sayılıyor. Diyet listelerinde kendisine sık sık yer bulan çörek otu, kabızlık giderici etkisiyle de tavsiye ediliyor.

Sindirim sistemi üzerine olan katkılarıyla şaşırtan çörek otu, sindirim sistemini hızlandırıcı etkisiyle kilo vermek isteyenler için tercih ediliyor. Çörekotu, zeytinyağı ve yoğurt ile yapılacak karışım kabızlığı gideriyor ve mideyi rahatlatıyor.

KABIZLIĞI KESEN ÇÖREK OTU KARIŞIMI

3 yemek kaşığı yağsız ev yoğurdu, 3 çay kaşığı çörekotu ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile yapabileceğiniz karışım kabızlığa karşı kullanılıyor.

Çörekotunu ezdikten sonra yoğurt ve zeytinyağıyla hazırladığınız karışıma ekleyebilirsiniz. Uzun süre karıştırdıktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz. Öğünden 20 dakika önce tüketebilir ve karışımı tükettikten sonra bir bardak su içebilirsiniz.

Bu karışımı tüketmeden önce alerjik reaksiyonlar veya başka bir sağlık sorunu oluşmaması için bir sağlık uzmanına danışmakta fayda vardır.

DİYET LİSTELERİNDE İLK SIRADA

Çörek otu kabızlığı giderici etkisinin yanı sıra yağ yakıcı yapısıyla kilo vermeye yardımcı oluyor. Çörek otu doyurucu bir his vermektedir. Günlük 2 veya 3 kase tüketebileceğiniz yoğurda çörek otu ilave ederek iştahınızı kapatabilirsiniz.

Zayıflamak için çörek otu ve yoğurt ile yapacağınız karışıma zencefil ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız bu kürü yemekten 30 dakika önce tüketebilirsiniz.

1 çay kaşığı kadar çörek otunu yağsız 1 fincan yoğurt içine karıştırarak da yiyebilirsiniz.