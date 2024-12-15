Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı
İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
Suriye'de yeni savunma bakanından PKK/YPG'ye operasyon sinyali
İşte Suriye'deki yeni hükümetin ilk hedefi
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan küçük çocuğa: Senin baban rüşvet yer mi?
Belediye başkanından küçük çocuğa ilginç soru: Baban rüşvet yer mi?
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Ünlü sanatçı hastaneye böyle getirildi

Hamdi Alkan'dan bir ilginç evlilik önerisi: Yedi kişi ortak yapsın

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, evlilik maliyetlerine dikkat çekerek 'ortak düğün' fikrini önerdi. Alkan, günümüzde evlenmenin çok pahalı olduğunu belirterek, "Eskiden toplu sünnet vardı, şimdi toplu nikah yapalım. Yedi kişi ortak evlensin" şeklinde bir çözüm önerisi sundu.

Televizyonların unutulmaz ismi Hamdi Alkan, konuk olduğu bir televizyon programında ilginç bir öneride bulundu. "En İyi Arkadaşım" ve "Reyting Hamdi" gibi yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncu, bu kez evlilik maliyetlerine ilişkin açıklamaları ile gündeme geldi.

"BİR İŞ FİKRİM VAR"

Sık sık evlilik maliyetlerine dikkat çeken Alkan, "Bir çözüm bulunması gerekiyor" diyerek "ortak düğün" fikrini ortaya attı.

    "YEDİ KİŞİ ORTAK EVLENSİN"

    Evlenmenin günümüzde çok pahalı bir hale geldiğini dile getiren Alkan, "Eskiden toplu sünnet vardı, şimdi toplu nikah yapalım. Yedi kişi ortak evlensin," şeklinde bir çözüm önerisi ortaya koydu.

    Hamdi Alkan'dan bir ilginç evlilik önerisi: Yedi kişi ortak yapsın
    Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
    img

    Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
    img

    Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
    img

    Belediye başkanından küçük çocuğa ilginç soru: Baban rüşvet yer mi?
    500

    Yorumlar (2)

    Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

    Boş yapma... gereksiz.

    Yorum Beğen3
    Yorum Beğenme5
    yanıtYanıtla
    Haber YorumlarıMurat Celik:

    sizlere sanatçı demekten utanıyorum artık

    Yorum Beğen2
    Yorum Beğenme2
    yanıtYanıtla
    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Hızlı kilo verme uğruna canından oluyordu
    "Hızlı kilo vereyim" derken can verecekti
    Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu
    İşte Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçının ilk 11'leri
    Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
    Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
    ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
    ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
    Simpsonlar'dan bu kez ekonomi kehaneti geldi: Doların sonu geliyor
    Simpsonlar'dan bu kez ekonomi kehaneti geldi
    Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
    Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı

    Son Dakika Haberleri

    Fenerbahçe Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (Fenerbahçe Başakşehir) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Aralık Fenerbahçe Başakşehir maçı nereden izlenir? FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kocaelispor Esenler Erokspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Kocaelispor Esenler Erokspor maçı ne zaman? İsrail ile ticaret durduruldu mu? Mango'nun kurucusu neden öldü? İsak Andiç Ermay neden öldü?
    title
    Close
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.