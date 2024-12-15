Hamdi Alkan'dan bir ilginç evlilik önerisi: Yedi kişi ortak yapsın

Televizyonların unutulmaz ismi Hamdi Alkan, konuk olduğu bir televizyon programında ilginç bir öneride bulundu. "En İyi Arkadaşım" ve "Reyting Hamdi" gibi yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncu, bu kez evlilik maliyetlerine ilişkin açıklamaları ile gündeme geldi.

"BİR İŞ FİKRİM VAR"

Sık sık evlilik maliyet lerine dikk at çeken Alkan, "Bir çözüm bulunması gerekiyor" diyerek "ortak düğün" fikrini ortaya attı.

"YEDİ KİŞİ ORTAK EVLENSİN"

Evlenmenin günümüzde çok pahalı bir hale geldiğini dile getiren Alkan, "Eskiden toplu sünnet vardı, şimdi toplu nikah yapalım. Yedi kişi ortak evlensin," şeklinde bir çözüm önerisi ortaya koydu.