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Haliç'te tehlikeli oyun: Serinlemek için Haliç Metro Köprüsü'nden suya atladılar

Yaşam Haberleri

İstanbul'da sıcak havadan bunalan gençler, Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayarak serinledi. Vatandaşlar ise gençlere alkışlarla destek verdi.

Haliç'te tehlikeli oyun: Serinlemek için Haliç Metro Köprüsü'nden suya atladılar

Vatandaşlar metrelerce yüksekten denize atlayan gençlere alkışlarla destek oldu

İSTANBUL - İstanbul'da sıcak havadan bunalan gençler serinlemek için Haliç Metro Köprüsü'nden denize atladı. Çevredeki vatandaşlar gençlerin tehlikeli oyununu film gibi izledi.

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar plajlara akın ederken, bazı gençler ise serinlemek için farklı bir yol tercih etti. Sıcaktan bunalan gençler dün akşam saatlerinde Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayarak serinledi. Gençlerin köprüden atladığı anları film gibi izleyen vatandaşlar tehlikeli oyuna alkışlarla destek oldu. Şaşkına çeviren görüntüler vatandaşların telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güvenç Açaroğlu - Yaşam

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