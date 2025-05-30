Hakkari ve Zonguldak'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruldu

Hakkari ve Zonguldak'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruldu
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Cumhurbaşkanı kararıyla Hakkari ve Zonguldak'ta sahipsiz hayvanların korunması için yeni bir birliğin kurulmasına izin verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, hayvanların kontrol altına alınmasını ve bakımlarının sağlanmasını amaçlıyor.

HAKKARİ ve Zonguldak'ta 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' kurulmasına izin verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4'üncü maddesi kapsamında, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hakkari ve Zonguldak'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulmasına izin verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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