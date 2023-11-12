Hakkari Belediyesi Vatandaşları Çevre Temizliği Konusunda Uyarıyor

Hakkari Belediyesi Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre temizliği ve çöplerin zamanında ve doğru yere bırakılması noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kentin en işlek caddelerini dolaşan belediye ekipleri, esnafa ve yoldan geçen vatandaşlara çevre temizliğinin sağlanması ve çöp dökme saatleri hakkında uyarılarda bulundu.

Hakkari Belediyesi Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre temizliği ve çöplerin zamanında ve doğru yere bırakılması noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Daha önce çevre kirliliği potansiyeli acısından riskli olan bölgelerdeki okullarda "Yeşil Tişört Yeşil çevre" projesi çerçevesinde eğitim veren Hakkari Belediyesi Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu defada vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. Kentin en işlek caddelerini dolaşan belediye ekipleri, esnafa ve yoldan geçen vatandaşlara çevre temizliğinin sağlanması ve çöp dökme saatleri hakkında uyarılarda bulundu. Özellikle çöplerin rastgele etrafa atılmaması noktasında vatandaşları ikaz eden belediye ekipleri, çöplerin; belirlenen zamanda, çöp noktalarına bırakılmasını istedi. - HAKKARİ