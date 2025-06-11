Hacdan dönen anne ve babasını ayaklarına kapanarak karşıladı

Hacdan dönen anne ve babasını ayaklarına kapanarak karşıladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hacdan dönen anne ve babasını ayaklarına kapanarak karşıladı
Haber Videosu

Hac ibadetini tamamlayan anne ve babasını havalimanında karşılayan bir vatandaş, duygusal anlar yaşadı. Genç adamın, anne ve babasını ayaklarına kapanarak gözyaşları içinde karşılaması çevredekileri de duygulandırdı.

Kutsal topraklardaki ibadetlerini tamamlayan hacılar yurda dönmeye başladı. Bu manevi yolculuğu tamamlayarak Türkiye'ye dönen hacılar, havalimanlarında sevinç gözyaşlarıyla karşılanıyor.

ANNE VE BABASININ AYAKLARINA KAPANDI

Hac farizasını yerine getiren anne ve babasını karşılamak için havalimanına gelen bir vatandaşın duygusal tepkisi, görenlerin yüreğine dokundu. Genç adam, anne ve babasını görünce duygularına hakim olamayarak ayaklarına kapandı. Gözyaşları içinde onlara sarılan evlat, çevredeki vatandaşlara da duygu dolu anlar yaşattı.

"BABASI UTANMIŞ" YORUMLARI YAPILDI

Yaşlı çiftin, oğullarının bu içten davranışı karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı gözlemlenirken, o anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu. Videonun altına "Babası utanmış" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Yüzyılın en iyi beyin cerrahını kaybettik
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a

Leroy Sane Süper Lig devi ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
İran'da metil alkol taşıyan gemide yangın: 3 ölü, 10 yaralı

Metil alkol taşıyan gemide yangın: Ölü ve yaralılar var
Havluyla E-5 çıkan kadın sürücülere zor anlar yaşattı

Havluyla yürüyen genç kadın sürücülere zor anlar yaşattı
Süper Lig'de harikalar yaratan hoca, Acun Ilıcalı'nın takımının başına geçti

Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay

Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.