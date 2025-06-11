Hacdan dönen anne ve babasını ayaklarına kapanarak karşıladı
Hac ibadetini tamamlayan anne ve babasını havalimanında karşılayan bir vatandaş, duygusal anlar yaşadı. Genç adamın, anne ve babasını ayaklarına kapanarak gözyaşları içinde karşılaması çevredekileri de duygulandırdı.
Kutsal topraklardaki ibadetlerini tamamlayan hacılar yurda dönmeye başladı. Bu manevi yolculuğu tamamlayarak Türkiye'ye dönen hacılar, havalimanlarında sevinç gözyaşlarıyla karşılanıyor.
ANNE VE BABASININ AYAKLARINA KAPANDI
Hac farizasını yerine getiren anne ve babasını karşılamak için havalimanına gelen bir vatandaşın duygusal tepkisi, görenlerin yüreğine dokundu. Genç adam, anne ve babasını görünce duygularına hakim olamayarak ayaklarına kapandı. Gözyaşları içinde onlara sarılan evlat, çevredeki vatandaşlara da duygu dolu anlar yaşattı.
"BABASI UTANMIŞ" YORUMLARI YAPILDI
Yaşlı çiftin, oğullarının bu içten davranışı karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı gözlemlenirken, o anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu. Videonun altına "Babası utanmış" şeklinde yorumlar yapıldı.