Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

KASTAMONU - Kastamonu'da yakınlarının kendisinden kendisinden haber alınamadığı yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi 1884. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan sitede yalnız yaşayan 73 yaşındaki Müzeyyen Uysal'dan haber alamayan yakınları, evine gitti. Evin kapısı açılmayınca durumdan şüphelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelerek eve giren sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Uysal'ın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ilk belirlemelere göre yaşlı kadının doğal sebepten hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.