Van'ın Gürpınar ilçesinde ot yüklü kamyon alev alev yandı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kuru ot yüklü kamyon, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangın Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü.

Gürpınar'da ot yüklü kamyon alev alev yandı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde ot yüklü kamyon alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Oğuldamı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kuru ot yüklü kamyon, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, kamyon ve kasasındaki ot ise yanarak kullanılamaz hale geldi.