Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden gelip yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin, dönüş yolculukları başladı. Kapıkule Sınır Kapısı önünde uzun araç kuyrukları oluşturan gurbetçiler, memleketleri ve sevdiklerini geride bırakmanın burukluğunu yaşıyor.

Haziran ayı ile birlikte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelip, tatil yapan gurbetçilerin, çalıştıkları ülkelerine dönüş yolculukları başladı. Türkiye'deki 3 ile 4 haftalık tatillerinin ardından dönüş için yola koyulan gurbetçilerin ana vatandaki son durağı ise Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı oluyor. Dönüş yapan gurbetçiler, sınır kapısı önünde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Sırayla gümrük sahasına alınan gurbetçiler, buradaki işlemlerinin ardından Bulgaristan'a geçerek çalıştıkları ülkelere yolculuklarına devam ediyor.

Konya'daki tatilinin ardından yaşadığı Danimarka'ya dönen Yusuf Yılmaz da, dönüş yolculuğunun kendileri için her zaman zor geçtiğini kaydetti. Yılmaz, "Dönüş yolculuğu her zaman zor. Memleketimize veda ediyoruz, gurbete gidiyoruz yine. Artık bir sonraki seneye tekrar gelmek için çalışacağız. Burukluk her zaman var. 1 ay boyunca memleketi gezdik. Bir ezan sesi bile duymak bizim için yetiyor ama artık dönme vakti geldi. İzin hiç yetmiyor. Hedefimiz artık çalışarak 3 aylığına, 6 aylığına gelmek" ifadelerini kullandı.