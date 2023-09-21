Gümüşhane'de Kamyonetin Baraja Düşmesi Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

GÜMÜŞHANE'de Gökçebel Barajı'na düşen kamyonetin sürücüsü Nail Oruç'un (63) cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kürtün ilçesinin Sapmaz köyü mevkisinde meydana geldi. Nail Oruç'un direksiyon kontrolünü yitirdiği 28 TH 133 plakalı kamyonet, yaklaşık 30 metreden Gökçebel Baraj Gölü'ne düştü. Sürücü Oruç, kamyonetle birlikte suda kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve sualtı arama ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarla sabah saatlerinde Oruç'un cansız bedenine ulaşıldı. Oruç'un cenazesi otopsi için Kürtün Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyonet vinçle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.