Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de Başlıyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde her yıl düzenlenen geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı, 10-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, panayır kapsamında Hamamönü Meydanı'nda lunapark kurulacağını belirtti ve herkesi panayıra davet etti.

Bolu'nun Göynük ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de yapılacak.

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, AA muhabirine, hazırlıkların tamamlandığını, panayır kapsamında Hamamönü Meydanı'na lunapark kurulacağını bildirdi.

Bolu ve çevre illerden herkesi panayıra davet eden Çankaya, "Yoğun katılım bekliyoruz. Bunun içinde gerekli olan çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Panayır, ilçemizin tanıtımı adına önem taşıyor." dedi.