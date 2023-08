Görme engelli şarkıcı Bilal Göregen: "Engelli olmak başarıya engel değildir"

- Özel bireylerin çalıştığı Kusursuz Kafe'nin kuruluş yıldönümünde etkinlik düzenlendi

DÜZCE – Düzce'de 2017 yılında kurulan ve özel bireylerin çalıştığı Kusursuz Kafe'nin kuruluş yıldönümünde kendisi de doğuştan görme engelli olan ve katıldığı yarışmada söylediği "Sevdiğim kız bana abi deyince" şarkısıyla tanınan Bilal Göregen, şarkılarıyla coşturdu. Göregen, engelli olmanın başarıya engel olmadığını söyledi.

Düzce'de 2017 yılında kurulan Kusursuz Kafe'nin kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe katıldığı yarışma ile tanınan Bilal Göregen, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, ünü sanatçı Nurullah Çelebi, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Oya Kocaman, Beytullah Yılmaz, Barış Bayrak, Düzce İl Genel Sekreteri Hayri Şen, Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan, BELTUR Genel Müdürü Erdem Yılmaz ve kafe çalışanları katıldı. Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Düzce Günleri'nde konser vermek için kente gelen Bilal Göregen, söylediği şarkılarla kafenin çalışanlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Şarkıların ardından ise hep birlikte pasta kesildi.

"Bize imkan verilirse neler yapabildiğimizi Türkiye'ye göstereceğiz"

Bilal Göregen, İHA'ya yaptığı açıklamada engelli bireylere imkan verilirse her şeyi başarabileceklerini belirterek, "Engelli olmak başarıya engel değildir düsturundan hareketle aslında bizlere imkan verilirse sanatta, sporda, siyasette, akademide kısacası hayatın her alanında neler yapabileceğimizi Düzce halkına ve özelde bütün Türkiye'ye göstereceğiz tabii ki. Bu yüzden geldik Düzce'ye. Vatanımın her toprağı gibi Düzce bizim değerli bir şehrimiz. Düzce'mizi gelir gelmez gözlerimiz görmese de kalp gözü ile hissettim. Düzce'miz şehir belediyeciliği anlamında sosyal hayat anlamında gerçekten her türlü güzelliklere matuf bir şehir. Bu güzel kafe birçok alanda örnek aslında. Engelli istihdamı bugün Türkiye ve Dünya ölçeğinde engelli vatandaşların karşılaştığı problemlerden bir tanesi. Engellilerin sosyal hayata kazandırılması ve buna bağlı olarak ta istihdam tabi ki. Umarım bu kafenin gerek kamuda gerek özel sektörde engellilerin topluma kazandırılması konusunda büyük bir örnek teşkil eder. Ben çok beğendim. Arkadaşlarımız gerçekten engellerini bir engel olarak görmemişler. Hatta engelleri ile engellerini engellemişler. Bu noktada arkadaşlarımızı bir engelli müzisyen olarak ve tabi topluma verdikleri bu güzel ferahlıkla tebrik ediyorum. Umarım bu kafe günlük değil ömürlük devam eder. Engelliler adına yapılan her bir çalışma, her bir hizmet aslında bir sonraki hizmeti tetikleyecektir. Bende böyle bir yere geldiğim için mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Burası bizim evimiz"

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, "Kusursuz Kafe bizim evimiz. Biz engel olmazsak neler yapılabileceğinin gösterileceği bir örnek. İdari kadrosuyla çalışan kardeşlerimiz ile çok güzel bir örneğini yaşıyoruz. Allah sayılarını arttırsın. Bilal Bey ile tanıştığımız için çok mutluyum. Kendisini zaten takip ediyordum. Halka mal edilen bir sanatçımız. Kendisini Düzce halkı ile buluşturan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.