Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı

Tokat'ta, bir iş yerinin çatısına konan akbaba büyük ilgi gördü

Erbaa ilçesinde yer alan Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda mahalleli, saat 11.00 sularında bir iş yerinin çatısında akbaba olduğunu fark etti.

KİMİ ET ATTI KİMİ DE TELEFONUNA SARILDI

Kısa sürede toplanan kişilerden bazıları çatıdaki akbabaya yemesi için et attı, daha sonra çatıdaki hayvanın bulunduğu yerden alınması için itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekiplerin çalışmasını ilgiyle izleyen kalabalık, cep telefonlarıyla bol bol görüntü ve fotoğraf çekti.

İtfaiye ekipleri akbabayı ağ atıp yakaladı. Çatıdan indirilen akbabanın kontrollerinin yapılmasının ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.