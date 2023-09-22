Göreme'de İş Yerinde Çıkan Yangın Sıcak Hava Balonlarıyla Havaya Yükseldi

Nevşehir'in Göreme ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, dumanlar da sıcak hava balonları ile beraber havaya yükseldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de depoda yangın: Dumanlar sıcak hava balonları ile havaya yükseldi

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Göreme ilçesinde bir işyerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, dumanlarda sıcak hava balonları ile beraber havaya yükseldi.

İlçede sabah sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir işyerinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangının sıcak hava balonlarının kalktığı saate denk gelmesi de panik oluşturdu. Yangınla beraber yükselen siyah dumanlarda gökyüzünü kapladı.

O anlar dron ile görüntülenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.