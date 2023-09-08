Gönüllülerden orman yangınlarına dikkat çeken proje

Mersin'de Nusretiye Mahalle Muhtarlığı tarafından gerçekleştirilen bir proje ile orman yangınlarına dikkat çekildi. Gönüllüler, cam fanus içinde çam ağacı taşıyarak kentin işlek caddelerinde dolaştı ve broşür dağıttı. Vatandaşlar, projenin amacını öğrenince duyarlılıkları için teşekkür etti.

Vatandaşlar meraklı gözlerle baktı, broşürü alınca ne oldukları ortaya çıktı

Mersin'de 2017 yılında kurdukları gönüllü arama-kurtarma ekibiyle örnek olan Nusretiye Mahalle Muhtarlığı, örnek bir projeye daha imza attı

Cam fanus içine çam ağacı yerleştirip, oksijen maskesi takarak bir ağacın insan üzerindeki önemine dikkat çekmek için kentin en işlek caddelerinde tur atan gönüllüler, broşürler dağıtarak orman yangınlarına dikkat çekti.

MERSİN - Mersin'de 2017 yılında kurdukları gönüllü arama-kurtarma ekibiyle örnek olan Nusretiye Mahalle Muhtarlığı, örnek bir projeye daha imza attı. Cam fanus içine çam ağacı yerleştirip, oksijen maskesi takarak bir ağacın insan üzerindeki önemine dikkat çekmek için kentin en işlek caddelerinde tur atan gönüllüler, broşürler dağıtarak orman yangınlarına dikkat çektiler. Gördüklerinde önce şaşıran ardından ise gerçeğin çok farklı olduğunu gören vatandaşlar, duyarlılıkları için ekibe teşekkür etti.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusretiye Mahallesi Muhtarlığı'nın gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibi, Türkiye'de özellikle yaz aylarında büyük bir problem olan orman yangınlarına dikkat çekmek için örnek bir proje hazırladı. Cam fanus içerisine yerleştirilmiş, çam ağaçlarıyla, oksijen maskesi takan gönüllüler, bir ağacın insan üzerindeki olumlu etkilerini vatandaşlara göstermek için, kentin en işlek caddelerinde dolaşarak, broşür dağıttı. Gördüklerinde önce şaşıran ardından ise gerçeğin çok farklı olduğunu gören vatandaşlar, ekibe duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

"İklim değişikliği son dönemde zirve yaptı"

Yaptıkları çalışmayla ilgili konuşan Nusretiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, 2017 yılında arama kurtarma ekibini kurduklarını söyledi. Bu ekibin tamamen gönüllülerden oluştuğunu kaydeden Dindar, "Yıl 2023 olunca biz bunu geliştirelim istedik. Mahallemizin gençleriyle bir araya gelerek Mersin Arama Kurtarma Derneği'ni kurmak istedik. Burada da bu proje imza atmak istedik. Özellikle küresel iklim değişikliğinin son zamanlarda zirve yaptığı bu dönemlerde biz de orman yangınlarına, sellere karşı bir farkındalık oluşturalım istedik. Son dönemde havalar o kadar ısındı ki deniz suları bile 20 derecelerin üzerine çıktı. İster istemez nem olayı olarak kışın bunun bize dönüşü çok ciddi sel felaketleriyle olacak. Bizde buna bir ön hazırlık yapmak amacıyla, duyarlılık oluşturmak için böyle bir projeye imza attık. Arkadaşlarımızın sırtında birer fanus, içlerinde çam ağaçları var. Bir ağacın bir insan üzerindeki etkisini, havaya vermiş olduğu oksijeni ve aynı zamanda sera gazını azalttığını göstermek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Çok da güzel de olumlu yönde de tepki aldık. Bu konuda Mersin halkına çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra ümit ediyorum ormanlarımıza, yeşil alanlarımıza daha dikkat ederiz. Fazlasıyla ağaç ekmemiz gerekiyor. Çünkü küresel iklim değişikliğiyle başa çıkmanın en önemli yolu ağaç ekmektir" dedi.

Gönüllü ekipte yer alan Esma Sevinç ise Türkiye'de özellikle yaz aylarında birçok orman yangını çıktığına dikkat çekerek, "Bizde Mersin Arama Kurtarma Derneği olarak böyle bir çalışma yaparak insanları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek istedik. Orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı. Bu yüzden insanlarımız özellikle pikniğe gittiklerinde çok dikkatli olması gerekir. Ormanlarımızı hep birlikte korumalıyız. Çünkü onlar olmazsa bizde olmayız" şeklinde konuştu.