Gölcük'te TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde TIR'la çarpışan motosikletteki 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölcük ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 47 DS 794 plakalı TIR ile Muhammed Ömer Meral (20) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletin sürücüsü Muhammed Ömer Meral ile arkasındaki Ahmet Emin Sayın (21), yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Muhammed Ömer Meral, İzmit'te bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)