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Gölbaşı Gölü'nde Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Gölbaşı Gölü'nde Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tescillenen Gölbaşı Gölü'nde, sürdürülebilirlik amaçlı kıyı ve dip temizliği yapıldı. Etkinlikte kayık yarışları ve diğer yarışmalar düzenlendi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenen Gölbaşı Gölü'nde, farkındalık amaçlı kıyı ve dip temizliği yapıldı; yarışmalar düzenlendi.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği, Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesi tarafından başlatılan "Gölbaşı Gölü sürdürülebilirliği için reaktif yaklaşım" projesi kapsamında gölde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

KAYIK YARIŞLARI YAPILDI

Etkinlikte konuşan Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, "Gölü her yönüyle koruyup, gelecek nesillere aktarmak bizlerin borcu ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Devletimizin destekleriyle hem tarımsal hem de ekonomik anlamda buradaki vatandaşların çok daha fazla istifade edebileceği, turizm merkezi olacak şekilde düzenleyip buradaki insanımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Etkinlik kapsamında gölde kıyı ve dip temizliği yapıldı. Farkındalık yaratmak amacıyla yapılan etkinlikte kayık, fotoğraf ve resim yarışmaları düzenlendi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ- Mehmet KOCACIK/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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