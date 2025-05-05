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Gökyüzünde Evlilik Teklifi: Metin, Sevgilisine Havada Sürpriz Yaptı

Gökyüzünde Evlilik Teklifi: Metin, Sevgilisine Havada Sürpriz Yaptı
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Adana'da Metin Topal, sevgilisi Sebihe Nur Özerten'e iki farklı uçakta uçarken telsizle evlilik teklifi yaptı. Özerten, şaşkınlıkla teklifi kabul etti. Genç çiftin havada yaşadığı bu sürpriz anlar ilgiyle karşılandı.

ADANA'da Metin Topal (23), sevgilisi Sebihe Nur Özerten'e (23) farklı uçaklarda uçuş yaparken telsizle evlilik teklifi yaptı. Teklifi kabul eden Özerten, "Diz çökmemek için yaptın bunu değil mi?" diyerek karşılık verdi.

Kentte oto kiralama işiyle uğraşan Metin Topal, beden eğitimi öğretmeni sevgilisi Sebihe Nur Özerten'e sürpriz evlilik teklifi planı yaptı. Kentteki bir uçuş okuluyla anlaşan Topal, iki farklı uçak kiralayarak gökyüzünde gezinti yaptı. Metin Topal, havada sevgilisinin bulunduğu uçakla kol uçuşu yaparken telsizden anons geçerek "Aşkım yeryüzünde tanıştık. Böyle bir ilki yaşattığım için mutluyum. Umarım sen de mutlusundur. Geri kalan hayatımıza sonsuz bir aşk bulalım istiyorum. Benimle evlenir misin?" dedi. Şaşkınlık yaşayan Özerten, teklifi kabul ederek, "Diz çökmemek için yaptın bunu değil mi?" diyerek karşılık verdi. Gezinin ardından piste iniş yapan Metin Topal, Özerten'in önünde diz çökerek yeniden teklifte bulunup, yüzüğünü sundu. Genç çiftin, paylaştığı uçak kamerasına yansıyan görüntüler ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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