Gökova Körfezi Turnalı mevkiinde başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yanan küçük bir alanda ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

- Gökova Körfezindeki yangın kontrol altında

MUĞLA - Gökova Körfezi Turnalı mevkiinde başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Menteşe ilçesi Kıran Mahallesi Turnalı mevkiinde yol kenarında saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi. Gökova Körfezine hakim bölgede başlayan orman yangını, ekiplerin hava ve kara müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yanan küçük bir alanda ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.