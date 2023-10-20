Giresunlu balıkçıların ağına yavru ayı takıldı

Giresun'un Keşap ilçesinde balıkçılar, denizin ortasında bitkin halde buldukları yavru ayıyı ağları ile yakalayarak kıyıya çıkardılar. Ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Giresunlu balıkçıların ağına bu kez balık değil yavru ayı takıldı...O anlar kamerada

GİRESUN - Giresun'un Keşap ilçesinde ava çıkan balıkçılar, denizin ortasında bitkin halde buldukları yavru ayıyı ağları ile yakalayarak kıyıya çıkarttı.

Keşap ilçesi açıklarında tekneleriyle balık avına çıkan kıyı balıkçıları, yaklaşık 2 mil açıkta denizde yüzen yavru bir ayı gördüler. Bir süre takip ettikleri ayının bitkin ve boğulmak üzere olduğunu fark eden balıkçılar, ağlarıyla yakaladıkları ayıyı tekneye çıkarıp kıyıya getirdiler. Balıkçılar, ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiler.