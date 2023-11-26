Giresun'da Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Giresun şehir merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle çatılar uçtu, elektrik hatlarında kesintiler yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü uçan çatının altında kalarak yaralandı.

Giresun'da etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Şehirde çatıların uçtuğu, elektik nakil hatlarında kesintiler yaşandığı ihbar edilirken bir motosiklet sürücüsü uçan çatının altında kaldı.

Giresun şehir merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle birçok farklı noktada çatıların uçtuğu, elektrik hatlarında sık sık kesintilerin yaşandığı öğrenildi.

Giresun Nizamiye Mahallesi, Orman Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle tümüyle yerinden çıkarak cadde üzerine devrilen çatının altında kalan hareket halindeki bir motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Aynı noktada park halindeki araçlar da zarar gördü. Bölge trafik ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Kolluk kuvvetlerinden edinilen bilgiye göre şehrin birçok farklı noktasından çatı uçma vakaları ihbar edildiği bildirilirken, yaşanan vakaların fazlalığı sebebiyle ekiplerin olay yerlerine yetişmekte zorlandıkları öğrenildi. - GİRESUN