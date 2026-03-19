Batman'da Kırkat Göleti'nde su seviyesi yükseldi, oluşan şelale dronla görüntülendi

Haberler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kış ve bahar yağışlarıyla Kırkat Göleti'nde su seviyesi yükseldi, oluşan şelale dronla görüntülendi.

Gercüş ilçesinde kış boyunca etkili olan kar yağışı ile bahar sağanaklarının ardından Kırkat Göleti'nin su seviyesi yükseldi. Tam kapasiteye ulaşan gölet taştı. Taşan suların oluşturduğu şelale ve çevrede yeşeren doğa, dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, suların setlerden akarak şelale oluşturduğu görüldü. Göleti görmek isteyenler ise bölgeye gelerek fotoğraf çektirdi. Köylerde su sıkıntısının azaldığını belirten Hüseyin Yılmaz, "Göletimiz yıllardır bu kadar dolmamıştı. Köylerimizde su azlığı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyorduk, şükür ki bu yağışlarla sorunumuz çözüldü. Bu bereket çiftçimize de yansıyacak, inşallah bu sene verimli ve bol kazançlı bir yıl geçireceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

