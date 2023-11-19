Genç'te dereler taştı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen sağanak sonrasında dereler taştı. Selin meydana geldiği ve yolların çöktüğü ilçede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojinin uyarı yaptığı sağanak yağış Genç ilçesinde etkili oldu. Gece başlayan ve sabaha kadar süren sağanak sonrasında merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Derekul Caddesi'nde DSİ tarafından su taşkınlarını önlemek için yaptırılan dereler taştı. Yollarda çökmeler meydan gelirken ilçeyi adeta su bastı. Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik ve ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren sahada yer aldı. İş makineleri ile müdahale yapan ekipler, derelerde meydana gelen tıkanmaları açmak için büyük çaba sarf etti.

Bölgede yağışın ve ekiplerin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.