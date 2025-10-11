Haberler

Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sözleri ve sorusu tartışma yarattı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sözleri ve sorusu tartışma yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sözleri ve sorusu tartışma yarattı
Haber Videosu

Bir kadının "Neden ülkemizde yakışıklı erkek sayısı bu kadar az? Nüfus azaltma operasyonu mu çekiliyor?" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede viral olan videoya "Kadın doğru söylüyor" ve "Abla makyajını sil de konuşalım" gibi binlerce yorum yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kadın, "Çok açık ve dürüst bir şey söyleyeceğim. Neden bizim ülkemizde yakışıklı erkek sayısı bu kadar az? Ülkemize nüfus azaltma operasyonu mu çekiliyor?" ifadelerini kullandı. Kadının sözleri kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Videonun altına çok sayıda yorum gelirken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar kadına hak verirken, bazıları ise eleştirilerde bulundu.

"MAKYAJINI SİL DE YÜZ YÜZE KONUŞALIM"

Paylaşımın altına, "Maalesef kadın doğruyu söylüyor, yakışıklı erkek oranı çok az", "Güzel kadın artmadı, estetikte ilerledik", "Abla makyajını sil de yüz yüze konuşalım", "Sende güzel değilsin mesela" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu

Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fiyat etiketlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Alışverişte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu

Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.