Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sözleri ve sorusu tartışma yarattı

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kadın, "Çok açık ve dürüst bir şey söyleyeceğim. Neden bizim ülkemizde yakışıklı erkek sayısı bu kadar az? Ülkemize nüfus azaltma operasyonu mu çekiliyor?" ifadelerini kullandı. Kadının sözleri kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Videonun altına çok sayıda yorum gelirken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar kadına hak verirken, bazıları ise eleştirilerde bulundu.

"MAKYAJINI SİL DE YÜZ YÜZE KONUŞALIM"

Paylaşımın altına, "Maalesef kadın doğruyu söylüyor, yakışıklı erkek oranı çok az", "Güzel kadın artmadı, estetikte ilerledik", "Abla makyajını sil de yüz yüze konuşalım", "Sende güzel değilsin mesela" şeklinde yorumlar yapıldı.