Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Bir otobüste seyahat eden genç bir kız, yüksek sesle "Bugün benim doğum günüm. İyi ki doğdum," diyerek kendi doğum gününü kutladı.

GENÇ KIZIN DOĞUM GÜNÜNÜ KİMSE KUTLAMADI

Bu anlar, çevredeki diğer yolcular tarafından ilginç bir şekilde karşılandı. Dikkat çeken nokta ise, kızın bu duyurusuna rağmen yolculardan hiçbirinin herhangi bir yorum ya da tepki göstermemesi oldu. Genç kız, bu sıra dışı anı kayda alarak sosyal medya hesabında paylaştı.