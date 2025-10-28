Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım
Iğdır'da yaşayan genç bir kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bir erkek kızın başörtüsünü kaçırırsa onunla evlenmek zorunda bırakılıyor" diyerek tepki çeken bir gelenekten bahsetti. 12 yaşında ailesinin baskısıyla başörtüsünü çıkardığını anlatan genç kadının sözleri sosyal medyada "Bu nasıl bir gelenek?" yorumlarıyla büyük tepki topladı.
- Iğdır'da bir erkek kızın başörtüsünü kaçırıyorsa, o kız onunla evlenmek zorunda bırakılıyor.
- 12 yaşında ailesinin baskısıyla başörtüsünü çıkardığını belirten genç kadın, istemeye geliyorlardı.
- Paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kullanıcılar tepki gösterdi.
Iğdır'da yaşayan genç bir kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda bölgede uygulandığını iddia ettiği bir geleneği anlattı. Kadın, "Iğdır'da bir erkek kızın başörtüsünü kaçırıyorsa, o kız onunla evlenmek zorunda bırakılıyor" sözleriyle dikkat çekti.
"AİLEMİN DE BASKISIYLA AÇILMAK ZORUNDA KALDIM"
12 yaşında ailesinin baskısıyla başörtüsünü çıkardığını belirten genç kadın, "O yaşlarda daha olgun gösteriyordum, istemeye geliyorlardı. Bu yüzden ailemin de baskısıyla açılmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.
"BU NASIL BİR GELENEK?"
Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Bu nasıl bir gelenek?", "Kız çocuklarına yapılan baskı artık son bulmalı" gibi yorumlarla tepki gösterdi.