Genç kadının cezaevindeki eşiyle flörtleşmesi gündem oldu

Genç kadının cezaevindeki eşiyle flörtleşmesi gündem oldu
Genç kadının cezaevindeki eşiyle flörtleşmesi gündem oldu
Bir kadının cezaevinde tutuklu bulunan eşiyle yaptığı telefon görüşmesine ait görüntü kısa sürede viral oldu. Genç kadının cep telefonuyla kaydettiği görüşmede eşine "Beni özledin mi?" diye sorduğu, cezaevindeki şahsın ise "Kokun burnumda tütüyor. Saçını alamadım senin ona yanıyorum" yanıtını verdiği görülüyor.

Cezaevinde tutuklu bulunan bir kişiyle eşinin yaptığı telefon görüşmesine ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

"SAÇINI ALAMADIM SENİN, ONA YANIYORUM"

Genç kadının cep telefonuyla kaydettiği konuşmada, "Beni özledin mi?" sorusuna tutuklu eşinin "Kokun burnumda tütüyor. Saçını alamadım senin, ona yanıyorum" sözleriyle karşılık verdiği duyuluyor.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Eşler arasındaki bu samimi diyalog, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde paylaşıldı ve kısa zamanda gündemin dikkat çeken konularından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Yorumlar (8)

BURAK:

Millet kafayı yemiş. Eşin kanuna aykırı gelmiş içeri atılmış sende bu durumdan utanmadan video çekip birde internette yayınlıyorsun.

177
14
yanıtYanıtla
suat aydın:

Ne kadar ponçik bir çift! Haberler com kafayı yemiş

145
6
yanıtYanıtla
oğuz:

bunlar kafayı yamiş

103
2
yanıtYanıtla
Goethegitme:

Bu sitede bir kalleşlik havası var! Cexaevine girmek ve suça teşvik,cinsellik,kadının sıradanlaştirildiği gibi iğrenç konular pompalaniyor!!! Halkı galeyana getirme de cabası..

90
3
yanıtYanıtla
Abdullah Güneş:

roman tayfası bu öle gösteriyi

31
3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
