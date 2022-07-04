Genç kadın, ayının ölümcül saldırısından zekası sayesinde kurtuldu! İzlemeye nefes yetmez
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Genç bir kadın ve yanındaki iki arkadaşı doğada yürüdüğü sırada ayı ile karşılaştı. Akıllıca bir yöntem izleyen kadınlar, hareketsiz şekilde bekledi. Ayı ise kadınları kokladıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Zaman zaman insanlara yönelik saldırı gerçekleştiren ayılar, bazı durumlarda ise insanlara zarar vermiyor. Buna benzer bir durumla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşım, çok sayıda izlenme aldı.
DOĞADA YÜRÜYORLARDI
3 kadın, doğada yürüdükleri sırada bir ayı ile karşılaştı. Hızlıca ne yapacaklarına karar veren kadınlar, kıpırdamadan oldukları yerde durdu. Ayı da kadınlardan birine yaklaşıp koklamaya başladı.
HİÇBİR ŞEY YAPMADAN UZAKLAŞTI
Bir süre genç kadını koklayan ve yanında duran ayı, daha sonra hiçbir şey yapmadan bölgeden uzaklaştı. Genç kadının uyguladığı taktik ise izleyenler tarafından takdirle karşılandı.