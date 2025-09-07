Genç Güzellik Merkezi Sahibinin Trajik Ölümü

ISPARTA'da, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güzellik merkezi sahibi Buket Gülver (32), son yolculuğuna uğurlandı.

Ayazmana Mahallesi'nde yaşayan Buket Gülver'den bir süredir haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Saat 17.00 sıralarında eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Gülver'i hareketsiz buldu. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Buket Gülver'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Buket Gülver'in cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Gülver için öğle vakti Emre Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Gülver'in yakınları ve sevenleri göz yaşı döktü. Namazın kılınmasının ardından Buket Gülver'in cenazesi, Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'EVDEN ÇIKMAK ÜZEREYKEN KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ'

Ayşe Gülver Ünlü, kardeşinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kardeşimi ben buldum. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirmiş. Sevenlerinden tek isteğim dua" diye belirtti.