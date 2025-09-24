Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü
Bir gelin adayı, mehir olarak 750 gram altın istedi. Yaklaşık 3,7 milyon TL'lik talep karşısında damadın şaşkınlığı kameralara yansıdı, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Evlilik hazırlıkları sırasında yaşanan bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Bir gelin adayı, mehir olarak üzerinde bulunan takılar haricinde 750 gram altın istedi. Güncel fiyatlarla yaklaşık 3 milyon 772 bin TL'ye denk gelen bu talep karşısında damadın şaşkın bakışları ise kameralara yansıdı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Kısa sürede paylaşılan görüntüler binlerce kez izlendi. Sosyal medyada kimi kullanıcılar gelinin talebini "aşırı" bulurken, kimileri de "herkesin kendi tercihi" yorumunda bulundu.
