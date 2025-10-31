Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Bir imam nikahı sırasında, gelinin mehir olarak talep ettiği 10 gram altın, dini alt sınırın altında kalması üzerine ufak çaplı krize neden oldu.

İMAM NİKAHINDA "MEHİR" KRİZİ

Gelin, istediği mehir miktarının yeterli olduğunu belirtse de, nikahı kıyan imam, İslam hukukundaki mehirin asgari şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayarak duruma müdahale etti. Yaşanan tartışma esnasında, gelin düşük mehir talebi konusunda ısrarcı olurken, damadın sessiz kalarak sadece gülümsemesi dikkat çekti.