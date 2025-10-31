Gelinin istediği mehir krize neden oldu
İmam nikahı sırasında gelinin mehir olarak istediği 10 gram altın, alt limitin de altında kalınca imam müdahale etti. Gelin bu kadar mehirin kendisine yeteceğini söylerken, damat ise yaşanan tartışmayı sadece gülerek izledi
- Bir imam nikahında gelinin talep ettiği 10 gram altın mehir, dini asgari şartın altında kaldı.
- Nikahı kıyan imam, İslam hukukundaki mehirin asgari şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.
- Gelin düşük mehir talebinde ısrarcı olurken, damat sessiz kalarak sadece gülümsedi.
Bir imam nikahı sırasında, gelinin mehir olarak talep ettiği 10 gram altın, dini alt sınırın altında kalması üzerine ufak çaplı krize neden oldu.
İMAM NİKAHINDA "MEHİR" KRİZİ
Gelin, istediği mehir miktarının yeterli olduğunu belirtse de, nikahı kıyan imam, İslam hukukundaki mehirin asgari şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayarak duruma müdahale etti. Yaşanan tartışma esnasında, gelin düşük mehir talebi konusunda ısrarcı olurken, damadın sessiz kalarak sadece gülümsemesi dikkat çekti.
