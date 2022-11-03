Gelinin düğünde, gelinliğini umursamadan yaptığı hareketler konukları afallattı

Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğün töreninde yaşananlar, izleyenleri şaşkına çevirdi. Gelin, üzerindeki gelinliğe aldırmadan sahnenin ortasında kick boks gösterisi yaptı, konuklar şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.

Özellikle düğün törenlerinde yaşanılan ilginç durumların paylaşılması adeta bir trend haline geldi.Düğün albümleri için verilen ilginç pozlar, nikah masasında verilen ters köşe cevaplar, bu durumların en çarpıcı örnekleri oldu.

5 MİLYONA YAKIN İZLENDİ

Sosyal medyada paylaşılan bir düğün görüntüsünde de bu durumun farklı bir örneği yaşandı. Gelin adayının yaptığı kick boks gösterisi kısa süre içinde 5 milyona yakın izlendi.

DAMADA TEKME ATTI

Söz konusu videoda tüm hünerlerini sergileyen gelin adayı, karşısına aldığı damada tekme davurmayı da ihmal etmedi