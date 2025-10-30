Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Bir düğün töreninde gelin annesinin damada yaptığı konuşma sosyal medyada gündem yarattı. Gelin evden çıkmadan önce konuşma yapan anne, kızına bir anahtar vererek, "Kızım bu eve çıkıp gelsin istemem ama alkol, karı-kız, madde… Kızıma gelecek herhangi bir zararda dağı taşı inletirim. Kızımı kolay büyütmedim. Doğrusuyla yanlışıyla her zaman kızımın yanındayım" dedi.

KIZININ GELİNLİĞİNİ KALDIRIP...

Konuşmanın ardından anne, gelinin gelinliğini kaldırarak ayakkabısının içine para koydu ve "Kızımın yol parası ayağının altındadır" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntü, sosyal medyada farklı tepkiler aldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;