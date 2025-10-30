Haberler

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Kızını gelinlikle uğurlarken damada sert uyarılarda bulunan bir annenin konuşması sosyal medyada gündem oldu. "Kızıma zarar gelirse dağı taşı inletirim" diyen annenin, gelinin ayakkabısına "yol parası" olarak para koyduğu anlar kısa sürede viral olurken, görüntülere farklı yorumlar yapıldı.

  • Bir düğün töreninde gelin annesi, kızına bir anahtar vererek alkol, karı-kız ve madde gibi konularda uyarıda bulundu.
  • Gelin annesi, gelinin gelinliğini kaldırarak ayakkabısının içine para koydu ve 'Kızımın yol parası ayağının altındadır' dedi.
  • Bu olay sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak farklı tepkiler aldı.

Bir düğün töreninde gelin annesinin damada yaptığı konuşma sosyal medyada gündem yarattı. Gelin evden çıkmadan önce konuşma yapan anne, kızına bir anahtar vererek, "Kızım bu eve çıkıp gelsin istemem ama alkol, karı-kız, madde… Kızıma gelecek herhangi bir zararda dağı taşı inletirim. Kızımı kolay büyütmedim. Doğrusuyla yanlışıyla her zaman kızımın yanındayım" dedi.

KIZININ GELİNLİĞİNİ KALDIRIP...

Konuşmanın ardından anne, gelinin gelinliğini kaldırarak ayakkabısının içine para koydu ve "Kızımın yol parası ayağının altındadır" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntü, sosyal medyada farklı tepkiler aldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Görgüsüzlükte level atladılar
  • Damadın Allah yardımcısı olsun
  • Bir seneye kalmaz bu kaynana yüzünden boşanır bunlar
  • Kaynana bari düğün günü TikTok çekmeseydin
Yorumlar (25)

Vatandaş:

Bu devirde bir annenin bunları demesi garipseniyorsa, doktora gitsinler.

62
112
yanıtYanıtla
Niyazi Işık:

Sende haklisin gardassss, herkes hakli

13
3
apollat:

iyi o.puluk yapsın arkasında annesi var diye o zaman. diyorya doğrusuyla yanlışıyla arkasındayım diye.. damadın babasıda desinki doğrusuyla yanlışıyla oğlumun arkasındayım hadi bakalım göreyim büzzüğünü kaynana derse ne oalcak. Ki ben olsam orda derdim

31
13
Bilgi Dünyası:

tabiki yapmalı ama herkesin içinde yapıp tiktokta paylaşması tuhaf ve samimiyetten uzak bir durum aile içinde kalabilirdi bu durum damat bilse yeterdi mesela

29
1
Remzi YILMAZ:

madem kızını verdin bırak artık mutlu mesut yaşasınlar sen ikide bir karışırsan boşanmaları senin yüzünden olacak annesi

11
3
ekrem celebi :

Doğrusuyla yanlışıylan arkasındayım demek orsplukta yapsa desteklerim diyor.ee annesi neki buzagısı ne olsun

9
1
Ahmet sevinçtekin:

Doktara gittim. Senin buraya gelmeni söyleyen yanıma gelsin dedi belki gidersin.

2
0
Fatih Tasti:

cehalet baska bizey degil

65
5
yanıtYanıtla
William Shakespeare:

Bu derece güvenmiyorsaniz. evlendirmeyin oldu olacak damadinda bir annesi var hanımefendi yok söyle böyle size dönüp dese hayırdır sen benim oğlumu bişekilde tenkit edemessin dese ne olucak biraz sağ duyu gençler hata yapar düse kalka ögrenirler hayatı ama ögrenirler bisekilde eline anahta Berk ayakkabisina okadar kamera çeken önünde para koymak biraz olmadı gibi herkesin kendi düsüncesi saygılarla gen çifte mutluluklar

45
3
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
