Gelinden damada dans sürprizi! Herkes ağzı açık izledi
Sosyal medyadan paylaşılan videoda düğünde eşi için sürpriz bir şekilde dans eden gelin gündem oldu.
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Twitter'da kendine yer bulan görüntülerde gelin ve arkadaşlarının muhteşem hazırladığı koreografi dansı çok konuşuldu. Gelin, profesyonel dansıyla hem davetlileri hem de eşini şaşırttı. Video 1 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.
DAMAT PİSTE ÇIKTI
Karısını hayranlıkla izleyen damat çok tatlı bir tebessümde bulunup alkışladı. Gelinin ise profesyonel dansçı olduğu öğrenildi.
ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ
Twitter'da paylaşılan videoya kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları dikkat çeken yorumlar yaptı. Yorumlar arasında "Kayınvalide şok olmuştur", "Sülale; ne güzel dans ediyor gelinimiz" ifadeleri yer aldı.