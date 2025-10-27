Gelin, imam nikahı sırasında hocanın sorusuna kızdı: Yaz artık
Sosyal medyada hızla yayılan bir nikâh görüntüsünde, nikâh memurunun "Çeyrek değil bu… 500 gram altın diyorsun. Emin misin?" sorusuna gelin adayı "Yaz artık hocam" diyerek yanıt verdi.
"ORACIKTA TERK EDERDİM"
Kısa sürede milyonlarca kez izlenen video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar arasında görüşler ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar "Mehir kadının hakkı, alacak elbette" derken, bazıları "Para için evleniyorsa hayır gelmez", "Hocam sen de bir şey isteseydin", "Oracıkta terk ederdim" gibi yorumlarda bulundu.
TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ
Görüntüler, "evlilikte mehir" konusunu yeniden tartışmaya açarken, mizahi tepkilerle birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.