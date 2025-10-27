Haberler

Gelin, imam nikahı sırasında hocanın sorusuna kızdı: Yaz artık

Gelin, imam nikahı sırasında hocanın sorusuna kızdı: Yaz artık
Nikâh sırasında evleneceği erkekten 500 gram altın mehir isteyen kadının "Yaz artık hocam" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar "Mehir kadının hakkı" ve "Para için evleniyorsa hayır gelmez" şeklinde ikiye bölündü.

  • Sosyal medyada yayılan bir nikah görüntüsünde, nikah memuru gelin adayına '500 gram altın diyorsun. Emin misin?' diye sordu.
  • Gelin adayı nikah memurunun sorusuna 'Yaz artık hocam' diyerek yanıt verdi.
  • Video sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve büyük yankı uyandırdı.
  • Sosyal medya kullanıcıları arasında görüşler 'Mehir kadının hakkı, alacak elbette' ve 'Para için evleniyorsa hayır gelmez' şeklinde ikiye bölündü.
  • Görüntüler 'evlilikte mehir' konusunu yeniden tartışmaya açtı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Sosyal medyada hızla yayılan bir nikâh görüntüsünde, nikâh memurunun "Çeyrek değil bu… 500 gram altın diyorsun. Emin misin?" sorusuna gelin adayı "Yaz artık hocam" diyerek yanıt verdi.

"ORACIKTA TERK EDERDİM"

Kısa sürede milyonlarca kez izlenen video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar arasında görüşler ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar "Mehir kadının hakkı, alacak elbette" derken, bazıları "Para için evleniyorsa hayır gelmez", "Hocam sen de bir şey isteseydin", "Oracıkta terk ederdim" gibi yorumlarda bulundu.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Görüntüler, "evlilikte mehir" konusunu yeniden tartışmaya açarken, mizahi tepkilerle birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
500

Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıruhi kara:

Koca adayının verecek 500gr varmış demek ki Bize ne..

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğruya doğru:

herkesin olmayabilir kötü örnek olmuş insanlar düğün salonu tutamıyor oturacak ev bulamıyor hayatta yaşam savaşı veriyor nasıl evlensin gençlerimiz

yanıt11
yanıt2
Haber YorumlarıElif Şahan:

Kadın istediğini ister kimene .okadar borcu harcı oluyor erkegi eşinden gizlediği.lripto oyun vs .Kadın atıyormuş atarsa da yıne kadın suçlu oluyor .Bnce iyi yapmış. kız bulun evlenin sizde

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğruya doğru:

kimse bulunmaz hit kumaşı değildir yeri geldi soğan ekmek yiyecek eş lazım altınla parayla işi olanın dışarda da gözü olur bu dünya sultan süleymanada kalmadı

yanıt15
yanıt2
Haber YorumlarıKaan Güral:

500 gr dediğin 2,5 milyon para yapıyor, Allah mutlu evlilik nasip etsin ama ayrılma durumunda kendi düzenini kurabileceği bir miktar, bence çok değil.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet sevinçtekin:

Ayrılmak için mi evleniyor. yada tek başına hayat kurabilmek için şimdiden numara mı yapıyor.

yanıt10
yanıt1
Haber YorumlarıHasan Turk:

250 gr karşılık 500 gr adalet degil.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

Ben de diyorum para için evlenen kadından kızdan Her neyse hayır gelmez bize dini İslamı yayacak edep ayağı İffeti öğretecek namuslu iffetti kadınlara ihtiyacımız var Çünkü bir toplumda kadını bozarsan bütün toplumu bozmuş olursun O yüzden kadının önemi daha fazla Elbette ki Erkekler de temiz olacak dürüst olacak namuslu olacak Her şey karşılıklı

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
