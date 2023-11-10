Gediz İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca için veda yemeği düzenlendi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Emniyet Müdürü Halil Konca için veda yemeği düzenlendi.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden İzmir Polis Okuluna atanan Halil Konca için veda yemeği düzenlendi.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğüne başlamasından bu yana başarılı çalışmaları ile tanınan ve vatandaşlar tarafından da çok sevilen Halil Konca için düzenlenen yemeğe Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve protokol üyeleri katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Kaymakam Hakan Alkan, "Emniyet Müdürümüze yeni görevi hayırlı olsun. Gediz'de her alanda çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalara müdürümüz ciddi katkılar sağladı. Yeni görev yeri olan İzmir Polis Okulunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gediz'den çok güzel duygularla ayrıldığını ifade eden Müdür Halil Konca ise, "Gediz'de görev yaptığım süre boyunca tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve dayanışma içinde çalıştım. Görev yaptığım süre boyunca Gediz'in emniyet, asayiş ve güvenliğinin sağlanması adına çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Burada kaldığım sürece bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yemek sonunda Kaymakam Hakan Alkan ve Başkan Yardımcısı Şule Bilgili Müdür Konca'ya hediye takdiminde bulundular.

Halil Konca'dan boşalan Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğüne Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli ve daha önce Gediz'de görev yapan Barış Tosun'un getirileceği öğrenildi. - KÜTAHYA